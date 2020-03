Bando Dote Lavoro: liquidazione e corresponsione a favore di 250 tirocinanti

CATANZARO – Il Dipartimento Lavoro, Formazione e Politiche sociali comunica, in merito al bando Dote Lavoro, che con decreto dirigenziale si è provveduto a erogare all’INPS, Direzione Generale Calabria, la somma di 423 mila euro, a titolo di terzo trasferimento, al fine di procedere alla liquidazione delle ulteriori indennità di tirocinio maturate nell’anno 2019 e spettanti ai destinatari ammessi.

Con successivo decreto dirigenziale n. 2968 del 16 marzo 2020, preso atto, così come previsto dal bando, delle risultanze dei controlli del Rup, e delle successive validazioni relative da parte dell’INPS, la Regione ha provveduto a corrispondere le indennità di tirocinio per un importo complessivo di circa 290 mila euro a favore di 250 tirocinanti.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito Calabria Europa nella sezione dedicata al bando.