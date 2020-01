Befana inclusiva: a Rende la solidarietà con l’associazione Niki Aprile Gatti

RENDE – Buona la prima per la “Festa della Befana” promossa a Rende lo scorso venerdì al museo del Presente.

Promossa dalla Onlus “Niki Aprile Gatti” in collaborazione con gli assessorati alle politiche sociali e alla pubblica istruzione, la festa ha visto la partecipazione di tanti bambini rendesi.

“È stata una festa inclusiva -ha affermato Annamaria Artese- nel pieno spirito di solidarietà che anima il nostro agire politico”

Andreina Ghionna, presidente dell’associazione ha poi affermato: “A natale i doni sono tanti e magari si riesce a fare in modo che un oggetto abbia una seconda possibilità nelle mani di qualcuno che ne ha realmente bisogno: per questo abbiamo scelto di dare nuova vita ai giocattoli usati per donarli ai bimbi accorsi stasera all’iniziativa”.

La Onlus è attiva nell’area urbana da diversi anni e da tempo si occupa di raccogliere per i più bisognosi materiale didattico e ludico.

“Siamo lieti -ha concluso l’assessore Artese- di appoggiare eventi di solidarietà come questo. La nostra è città accogliente che ha sempre fatto dell’inclusività strumento per superare differenze e barriere. L’integrazione deve essere forza che sostiene e unisce la nostra comunità attraverso queste forme di solidarietà”.