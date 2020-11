Bianchi, svolta la “Giornata di prevenzione Covid-19”

BIANCHI – L’Amministrazione comunale di Bianchi a guida del sindaco Pasquale Taverna domenica 22 novembre ha effettuato sul proprio territorio circa cento “test naso-faringeo antigenico rapido” a cura della S3 Onlus con supporto del laboratorio analisi “Bios” per mappare in questa seconda ondata la presenza del Coronavirus tra i cittadini. Una scelta quella della “Giornata di prevenzione Covid19” voluta fortemente dall’Amministrazione comunale che ha a cuore da sempre la salute della comunità e in particolar modo in questo difficile periodo che ha stravolto il vivere quotidiano della gente. Dopo l’impegno e la costante presenza nella prima fase del Covid-19, in questi giorni dopo la pubblicazione del DPCM del 03/11/2020, oltre alle numerose attività d’ufficio inerenti l’emergenza, attraverso il COC (Centro Operativo Comunale), l’Amministrazione si è adoperata ancor di più per mettere in atto tutte le possibili misure di contenimento e prevenzione a tutela della salute pubblica per l’emergenza in atto. “Il contributo al test da parte del cittadino è stato di 20 euro, mentre la parte restante è a carico del Comune. Il test è stato organizzato in modalità “Drive in” mettendosi semplicemente in coda con la propria auto e dal finestrino un operatore sanitario ha effettuato il prelievo nel piazzale retrostante il Municipio, il cui risultato è arrivato in 15 minuti. “L’obiettivo – ha spiegato il sindaco- è quello di mappare al meglio la diffusione del virus nel nostro Comune e consentire di intervenire preventivamente. Il test volontario non fornisce l’immunità, quanto meno invita ad essere più responsabili e attenti. La situazione di contagio a Bianchi – aggiunge- visto i risultati è abbastanza tranquilla e Il nostro auspicio- conclude- che questa delicata secondo fase presto possa volgere al meglio costatato anche il lusinghiero comportamento della cittadinanza”