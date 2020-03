Bimbo di 6 anni investito e ucciso nel cosentino

COSENZA – Un bambino di 6 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto.

Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio su una strada che attraversa il territorio di San Giorgio Albanese (Cosenza). Da quanto si apprende, c’erano dei bimbi che giocavano in un cortile, ma uno di loro si sarebbe spostato, correndo sulla strada, proprio nel momento in cui passava un’auto guidata da una donna trentenne del luogo che non avrebbe potuto evitare l’impatto. Si è subito fermata per prestare soccorso ed è intervenuto anche l’elisoccorso, ma il piccolo è morto durante il tragitto verso l’ospedale. Sull’accaduto indagano i Carabinieri.