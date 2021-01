Botti: sequestrato un quintale di articoli pirici, due denunce

VIBO VALENTIA – Un quintale di materiale pirico posto in vendita illegalmente è stato sequestrato dalla Polizia di Stato di Vibo Valentia che ha denunciato due persone per detenzione abusiva di prodotti esplosivi. Agenti della Questura di Vibo Valentia del Nucleo regionale artificieri di Catanzaro, a seguito di un’attività di controllo sulla produzione, il commercio e la detenzione di artifici pirotecnici, durante un’ispezione all’interno di una ex fabbrica di materiale pirotecnico a Soriano Calabro, hanno sorpreso i due denunciati, entrambi con precedenti specifici, mentre erano intenti a vendere i botti pur essendo sprovvisti della licenza. L’operazione si inserisce in un’attività di contrasto sulla vendita di botti illegali predisposta dalla Questura di Vibo Valentia in occasione delle festività natalizie e di fine anno. Nei giorni scorsi erano stati sequestrati altri cinque quintali di materiale pirico.