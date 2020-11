Caccia: Carabinieri forestale denunciano otto persone nel reggino

REGGIO CALABRIA – Giro di vite nell’attività di repressione e contrasto al bracconaggio, predisposta dal Gruppo carabinieri forestale di Reggio Calabria.

“In particolare – riferisce una nota stampa – sono stati intensificati i controlli nella fascia ionica reggina, dove è ‘tradizionale’ il reato della caccia operata con l’ausilio dei richiami elettroacustici per l’avifauna, metodo espressamente vietato per legge. Negli ultimi tempi i carabinieri forestale di Melito di Porto Salvo e di Brancaleone hanno denunciato all’autorità giudiziaria 8 persone, colte in flagranza di reato.

Svariati sono gli illeciti contestati, che vanno dall’utilizzo di disposo dei richiami elettroacustici, all’esercizio della caccia nei periodi vietati e all’abbattimento di specie protette”. Sequestrate, inoltre, numerose armi e richiami elettroacustici vietati.