Cade da balcone mentre cura piante, morta 58enne a Catanzaro

CATANZARO – Una donna di 58 anni è morta nell’ospedale “Pugliese” di Catanzaro dove si trovava ricoverata in seguito ad una caduta dal secondo piano della sua abitazione.

La donna, residente nel quartiere Marina del capoluogo, è precipitata, per cause accidentali, mentre stava innaffiando delle piante su un balcone.

Soccorsa, la cinquantottenne è stata trasportata in ospedale da un equipaggio del servizio Suem 118. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri allertati dalla sorella della donna. A distanza di circa 24 ore dall’accaduto, il decesso.

Dopo che i militari hanno accertato la natura accidentale della caduta, la salma della donna è stata restituita alla famiglia per la celebrazione delle esequie.