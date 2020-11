Camera Commercio Cosenza: “Sei incontri per non fermarsi”

COSENZA – “La Camera di Commercio di Cosenza non lascia le sue imprese da sole in un momento drammatico come quello che siamo vivendo. Con lo spirito imprenditoriale che contraddistingue l’ente cosentino, sono stati organizzati ben sei appuntamenti formativi e informativi dedicati agli imprenditori ed ai lavoratori della nostra provincia che si svolgeranno in meno di un mese nell’ambito di un fitto calendario di eventi denominato ‘Sei incontri per non fermarsi”. E’ quanto riferisce una nota dell’ente camerale.

Sei appuntamenti online con relatori d’eccellenza provenienti dal Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere, Si.Camera, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ebay e Google.

“Non possiamo e non vogliamo fermarci – afferma il presidente Klaus Algieri – tanto la pubblica amministrazione, quanto i corpi intermedi, e con loro le imprese, devono essere pronti a riorganizzarsi. Questo è il momento in cui ciascuno di noi deve rimboccarsi le maniche e lavorare per la tenuta economica e sociale del nostro territorio. Nello spirito del #ModelloCameraCosenza, il nostro Ente impronta la sua azione al fare e al far fare, è per questo che con collaborazioni autorevoli e con il coinvolgimento di alcune amministrazioni territoriali abbiamo velocemente messo a punto un piano formativo di qualità per le nostre imprese.” Si parte venerdì 13 Novembre alle 15.00, Ebay Italia con la collaborazione del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio, illustrerà le potenzialità della famosa piattaforma di e-commerce e darà qualche suggerimento pratico per organizzare al meglio le attività per il black friday 2020 previsto per il 27 di Novembre.

Martedì 17 Novembre alle ore 10.00 i delegati del Ministero dello Sviluppo Economico illustreranno le misure del bando Digital Trasformation all’interno di un evento collegato all’iniziativa Internet Governance Forum, il forum sulle tematiche di internet condotto sotto l’egida dell’ONU, che la Camera di Commercio ospita in veste di HUB. Giovedì 19 novembre alle ore 12:00, si discuteranno i risultati delle analisi svolte nell’ambito del progetto SISPRINT, Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali, sulle PMI italiane ad alto potenziale di crescita e sugli ecosistemi d’innovazione.

Lunedì 23 Novembre alle ore 10.00 si parlerà di E-commerce come strategia per affrontare i mercati esteri. Tra i relatori anche Laura Sargentini, esperta di strategia di vendite online ed autrice per Hoepli di libri sull’argomento. Giovedì 26 novembre alle 14.30 con il 1° Caffè digitale, 30 minuti nei quali si potrà approfondire la regolamentazione e la promozione dei servizi di asporto e consegna a domicilio. Le imprese potranno confrontarsi con gli esperti del Registro Imprese di Cosenza, del SUAP di Montalto Uffugo e dell’ASP di Cosenza.

Lunedì 30 novembre alle ore 10.00 sarà la volta di un approfondimento sul Retail 4.0. Qui, tra i relatori, Roberta Gilardi esperta di marketing strategico, delle tecnologie digitali e dell’innovation management. Gli incontri del 23 e del 30 novembre fanno parte del progetto Eccellenze in Digitale sviluppato da Unioncamere e da Google.org, e che dal 2015 ha formato oltre 400 imprese cosentine. È possibile registrarsi agli appuntamenti compilando il modulo: https://bit.ly/3pfcwMM disponibile anche sul sito camerale. Per informazioni rivolgersi a pid@cs.camcom.it