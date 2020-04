Camera di Commercio Cosenza, Algieri a capo del Comitato Bmti Scpa

COSENZA – L’Assemblea dei Soci di Borsa Merci Telematica Italiana ha deliberato la riconferma di Klaus Algieri, presidente della Camera di Commercio di Cosenza, a presidente del Comitato per il Controllo analogo della società consortile, parte del sistema camerale nazionale.

Borsa Merci Telematica Italiana (BMTI S.c.p.A.) è il mercato telematico dei prodotti agricoli, agroenergetici, agroalimentari, ittici e dei servizi logistici. La Società di Gestione di BMTI S.c.p.A è il Consorzio delle Camere di Commercio che predispone, organizza e gestisce la Piattaforma Telematica di negoziazione. Fanno inoltre parte di BMTI la Deputazione nazionale, un organismo con funzioni di vigilanza e di indirizzo generale composto da sette membri, in rappresentanza del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, del Ministero dello Sviluppo Economico, della Conferenza Stato Regioni e Province Autonome, delle Camere di Commercio e di Ismea, e il Sistema delle Camere di Commercio, le quali svolgono un ruolo di supporto al funzionamento della piattaforma di negoziazione e di promozione delle attività.

“Il Comitato di Controllo Analogo presieduto da Algieri – è detto in un comunicato – è costituito al fine di conoscere ed interpretare al meglio le esigenze dei Soci, con compiti di orientamento su specifiche aree di interesse e con l’obiettivo di favorire la progettazione di attività aziendali in linea con i fabbisogni dei soci. Il Comitato ha inoltre il compito di controllare e vigilare sulla corretta attuazione da parte dell’Organo Amministrativo degli indirizzi strategici deliberati dall’Assemblea, concorrendo in tal modo all’attuazione del controllo analogo da parte dei soci stessi”.