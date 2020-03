Camera di Commercio Cosenza: in arrivo misure per fronteggiare gli effetti economici conseguenti al Coronavirus

COSENZA – Dai voucher al sostegno per la liquidità, come l’erogazione di contributi con forme di restituzione agevolata, alla concessione di finanziamenti per la copertura dei costi fissi alle imprese che si trovano di fronte ad una drastica riduzione dei ricavi: queste le misure messe in campo dalla Camera di Commercio di Cosenza per fronteggiare gli effetti economici conseguenti al coronavirus.

“In attesa di direttive ufficiali sul da farsi – afferma in una nota Klaus Algieri – la Camera di Commercio di Cosenza desidera non lasciare sole le imprese in un momento così difficile da superare. Sono tanti gli effetti economici dovuti al diffondersi del Covid-19 da dover fronteggiare e sicuramente lo faremo insieme. Anzitutto – prosegue il presidente – vogliamo mettere a punto interventi straordinari quali, ad esempio, l’erogazione di voucher per le aziende colpite, programmando, inoltre, azioni dirette a rilanciare l’economia diffusa. Tra le ipotesi al vaglio – conclude sempre Algieri – anche l’adozione di misure dirette a sostenere la liquidità, come l’erogazione di contributi con forme di restituzione agevolata, oppure la concessione di finanziamenti per la copertura dei costi fissi alle imprese che si trovano di fronte ad una drastica riduzione dei ricavi”.

“Si tratta di misure, in particolare – conclude la nota – che la Camera di Commercio cosentina intende realizzare nel minor tempo possibile per ridare al più presto fiducia a imprese e famiglie. In questo senso, s’inserisce, infine, l’importante campagna di promozione e valorizzazione del territorio calabrese nel mondo che l’Ente camerale ha già realizzato nel corso degli anni e che adesso è pronta ad implementare”.