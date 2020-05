Camera di Commercio Cosenza in Patto Mondiale Onu su politiche sostenibili

COSENZA – La Camera di Commercio di Cosenza è una delle cinque organizzazioni del Settore pubblico italiano a far parte del “Un Global Compact”, l’iniziativa strategica di cittadinanza d’impresa più ampia al mondo, lanciata dall’ONU per incoraggiare l’adozione di politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d’impresa. Lo ha comunicato in Consiglio il presidente Klaus Algieri.

“La partecipazione al Global Compact (Patto Mondiale) delle Nazioni Unite comporta l’adesione a un insieme di principi – è detto in un comunicato dell’ente camerale – che promuovono i valori della sostenibilità nel lungo periodo attraverso azioni politiche, pratiche aziendali, comportamenti sociali e civili che siano responsabili e tengano conto anche delle future generazioni ma, soprattutto, rappresenta un impegno a contribuire a una nuova fase della globalizzazione caratterizzata da sostenibilità, cooperazione internazionale e partnership, in una prospettiva che coinvolga il più ampio numero possibile di portatori di interessi”.

“L’impegno con le Nazioni Unite – sottolinea il presidente Klaus Algieri – è la formalizzazione a livello internazionale dell’attenzione della Camera di Commercio nei confronti dei più generali principi di sostenibilità cui stiamo improntando tutta la nostra azione degli ultimi anni, con #OpenCameraCosenza, prima, e come #ModelloCameraCosenza, oggi. Sono principi che il Global Compact raccoglie in dieci punti, con riferimento al rispetto dei diritti umani, del lavoro, dell’ambiente, e della lotta alla corruzione e che, come Ente pubblico, stiamo interpretando appieno attraverso il supporto alla sostenibilità sociale e alla crescita del capitale intellettuale, lo sviluppo di una nuova cultura dei corpi intermedi e del rispetto delle regole, il sostegno all’economia circolare, all’efficienza energetica e alla sostenibilità ambientale dell’attività d’impresa, tema quanto mai attuale, se consideriamo la totale interrelazione tra ambiente e salute che questa emergenza sanitaria ha messo con crudezza sotto gli occhi di tutti. È un impegno sostanziale che richiede non poche energie ma che ci auspichiamo si diffonda il più possibile tra le imprese e le istituzioni. Mai come in questo momento storico questa notizia arriva da un ente pubblico del sud”.

Il Global Compact ONU raccoglie ad oggi 14.264 partecipanti in tutto il mondo, di cui 325 soggetti italiani e, tra questi, 5 organizzazioni riconducibili al Settore pubblico come il Comitato Olimpico Nazionale e l’Automobile Club Italia. Essendo tra i firmatari del “Patto”, la Camera di Commercio di Cosenza avvierà interlocuzioni dirette con le agenzie delle Nazioni Unite che si occupano della materia e prenderà parte nelle varie attività proposte dal Global Compact a livello nazionale ed internazionali.