Camera di Commercio di Cosenza nel Global Compact: Santelli si congratula con Algieri

CATANZARO – Mi congratulo con Klaus Algieri per il brillante risultato raggiunto. Sapere che la Camera di commercio di Cosenza è tra le sole cinque organizzazioni del Settore pubblico italiano di “Un Global Compact”, l’iniziativa strategica dell’ONU dedicata alle politiche sostenibili d’impresa, ci riempie d’orgoglio ed è d’esempio perché simbolo di una Calabria positiva che in un momento critico come quello attuale sa guardare avanti.

Sono certa che il Presidente Algieri saprà essere interprete di tutti i punti di Global Compact, in particolare della lotta alla corruzione negli enti pubblici, che è oggi per noi la grande sfida. Così Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.