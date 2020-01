Camera di Commercio Reggio: “Brusca frenata della richiesta di lavoratori sul territorio metropolitano di Reggio Calabria”

REGGIO CALABRIA – “Brusca frenata della domanda di lavoratori da parte delle imprese sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. Sono 134.800 gli occupati, quasi diecimila in meno rispetto al 2018, quando i residenti sul territorio che dichiaravano un impiego crebbero rispetto al 2017 di oltre 8mila posizioni”. Lo riferisce una nota della Camera di commercio di Reggio Calabria.

“Ad una contrazione in termini assoluti – prosegue La nota – si associa anche una contrazione del tasso di occupazione, sceso dal 39,7 al 36,9% (-2,8 punti percentuali rispetto al 2018), in opposta tendenza rispetto alla dinamica nazionale, che registra un valore pari al 58,8%”.

“I dati Istat più recenti sull’andamento del mercato del lavoro – afferma il presidente della Camera di commercio di Reggio, Antonino Tramontana – destano più di qualche preoccupazione e, se confermati dalle prossime rilevazioni, aprirebbero la strada ad una seria riflessione su come dare un futuro prospero al nostro territorio”. “Se le persone con un posto di lavoro diminuiscono – è detto in un comunicato dell’ente camerale – quelle in cerca di occupazione sono leggermente aumentate, attestandosi sulle 36mila unità. La disoccupazione si conferma una delle problematiche più sentite e difficili da risolvere sul territorio reggino. Nella Città metropolitana di Reggio Calabria aumenta il tasso di disoccupazione che sfora di nuovo la quota del 20%, attestandosi al 21,6% (19,8% del 2018). Il tasso di disoccupazione cresce anche a livello regionale (23,3%, +1,7 rispetto al 2018). Un unico segnale positivo riguarda il tasso di disoccupazione giovanile (ossia quello relativo alle forze di lavoro di età compresa tra i 15 e i 24 anni). Il dato della Città metropolitana si attesta al 45,6%, in calo rispetto al 2018 (52,0%) ma, comunque, ancora sensibilmente al di sopra del già elevato valore nazionale (30,8%)”. (ANSA).