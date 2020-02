Campionati Italiani Assoluti di Ballo: quarto posto per i lametini Matteo Mariano ed Erika Careri

LAMEZIA TERME – “Ancora una volta il nome della città di Lamezia Terme balza agli onori della cronaca nazionale per ciò che di positivo e di bello la nostra città riesce ad esportare. Questa volta, grazie all’impegno dei due atleti Matteo Mariano ed Erika Careri, Lamezia Terme e’ stata inserita tra le più importanti città italiane nel settore dei balli di coppia, riempiendo di orgoglio, non solo la nostra città ma la Calabria”. È con queste parole che il consigliere comunale Danilo Gatto commenta la quarta posizione conquistata dalla coppia di ballerini durante i campionati italiani assoluti 2020 svoltisi a Foligno che ha visto partecipare oltre mille atleti provenienti da tutta Italia.

Nello specifico, Mariano e Careri in questo campionato organizzato dalla Fids (federazione italiana sportiva danza), unica federazione riconosciuta dal Coni, hanno ottenuto risultati di prestigio: sono entrati nella top 20 delle coppie italiane nella categoria 19/34 Classe As danze standard; per il secondo anno consecutivo sono riusciti ad entrare nella finale della combinata 10Danze 19/34 classe unica; hanno ottenuto il quarto posto, migliorando di ben due posizioni il piazzamento dello scorso anno.

La giovane coppia di atleti, entrambi ventiduenni, fa parte della scuola di ballo Asd Accademia danze Lamezia diretta da Antonio Amendola, giudice e maestro a livello nazionale, che nella due giorni umbra ha seguito passo dopo passo i due atleti, non mancando di dare importanti suggerimenti ai due ballerini per riuscire a fare sempre meglio durante le fasi decisive della competizione che, ospitata al PalaPaternesi, ha visto scendere in pista i migliori atleti italiani specialisti in Boogie Woogie, Breaking, Combinata Caraibiche, Combinata Dieci Balli, Danze Standard, Danze Latino Americane.

Non meno interessanti le gare Ipc (international paralympic committee).