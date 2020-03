Carabinieri di Caulonia Marina consegnano viveri ad anziana sola

CAULONIA – In tempi di coronavirus e di obblighi a rimanere nelle proprie abitazioni c’è chi, tra le persone più avanti negli anni, deve fare i conti con ulteriori difficoltà e disagi. Per questo i carabinieri della stazione di Caulonia Marina si sono recati nell’abitazione di un’anziana signora, in grande difficoltà e impossibilitata a muoversi, per fornirle viveri e beni di prima necessità.

Assieme ai servizi che i militari dell’Arma stanno mettendo in atto al fine di far rispettare le norme e le indicazioni provenienti dall’autorità di governo per il contrasto alla diffusione dell’epidemia, infatti, hanno trovato il modo di stare vicino in modo concreto a questa cittadina costretta nell’impossibilità, altrimenti, di poter fare la spesa e di acquistare ciò che le necessita.