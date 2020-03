Carcasse auto abbandonate, 17 sanzioni nel vibonese

VIBO VALENTIA – I carabinieri forestale di Vibo Valentia hanno comminato 17 sanzioni amministrative per un importo complessivo di 29 mila euro circa ai proprietari di 16 veicoli ormai fuori uso, privi di pezzi e carrozzeria, abbandonati tra vegetazione, diffidandoli anche a procedere alla consegna dei veicoli in centri di raccolta e rottamazione.

Molte carcasse di vecchie automobili sono state scoperte, nell’ambito di attività di controllo del territorio, su terreni agricoli dove hanno provocato inquinamento ambientale a causa della presenza di oli, grassi motore, parti in metallo, gomma e plastiche e elementi che, esposti alle condizioni atmosferiche, tendono, col tempo, a fuoriuscire ed a penetrare nel terreno.

I proprietari dei veicoli fuori uso hanno l’obbligo di procedere alla rottamazione affidandoli ad un demolitore autorizzato.