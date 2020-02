Carcere di Vibo Valentia: trovato anche un terzo cellulare

VIBO VALETIA – “Dopo il secondo telefono cellulare ritrovato ieri presso il carcere vibonese, oggi è stato rinvenuto il terzo. Sempre un detenuto appena giunto da fuori regione e sempre la stessa modalità di occultamento nell’orifizio più intimo. Ormai, fare i complimenti alle donne e agli uomini del Reparto del Corpo di Polizia Penitenzia presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia e a chi lo dirige non basta più; soprattutto non basta più che sia solo il Sindacato a farlo e non una parola di apprezzamento dai livelli istituzionali, ben diversamente da quanto avviene nelle altre Forze di Polizia”.

Di nuovo, è Francesca Bernardi, Segretaria Territoriale della UILPA Polizia Penitenziaria di Vibo Valentia, a commentare la notizia del terzo ritrovamento, in meno di 20 giorni, l’ultimo solo ieri, di un telefono presso il penitenziario della città.

“Ma noi non ci stancheremo – chiosa la sindacalista della UILPA PP –, continueremo a rivolgere il nostro sentito plauso alla dedizione, alla perspicacia e alla professionalità di un Corpo di Polizia che meriterebbe di certo Vertici che ne avessero maggiormente a cuore l’immagine e le stesse sorti; l’appuntamento è a breve per il quarto ritrovamento!”.