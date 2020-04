Castrovillari, Carabinieri Forestale consegnano tablet e pc a studenti

CASTROVILLARI – È iniziata grazie alla disponibilità dei Carabinieri forestale di Castrovillari la consegna di tablet e Pc per la formazione a distanza agli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Garibaldi – Alfano – Da Vinci” di Castrovillari.

Attraverso l’attività dei militari si è data la possibilità, è spiegato in una nota, di garantire il servizio a tutti gli studenti che avessero manifestato la dichiarata necessità di poter ottenere i supporti elettronici indispensabili per il proseguimento dell’attività didattica. Tutto questo anche nei diversi comuni dell’area di riferimento dove sono residenti gli studenti aventi diritto e cioè Acquaformosa, Castrovillari, Firmo, Altomonte, Corigliano, Villapiana, Francavilla Marittima, Frascineto, Morano Calabro, Mormanno, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari e Trebisacce.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla sinergia tra la dirigente scolastica d’istituto Elisabetta Cataldi e i Carabinieri forestali di Castrovillari.