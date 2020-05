Catanzaro: controlli in zona Sud, un arresto e e due denunce

CATANZARO – I Militari della stazione di Catanzaro Santa Maria hanno nella giornata di venerdì tratto in arresto in flagranza di reato A. M. classe 99, e deferito in stato di libertà D. S. classe 1985 e F. Z. del 1966, tutti residenti nell’area sud della città. I militari della Stazione di CZ santa maria, assieme ai colleghi delle stazioni di Squillace e Tiriolo e dell’unità cinofila di Vibo Valentia, hanno proceduto ad una serie di controlli e perquisizioni in tutta l’area sud della città al fine di verificare e reprimere situazioni ed episodi di spaccio notati o segnalati alle forze dell’ordine. Il fiuto del cane Collins ha permesso quindi di rinvenire all’interno dell’abitazione del ventunenne complessivamente 56 grammi di marijuana suddivisa in vari involucri ed una piantina della medesima sostanza, oltre ad un bilancino di precisione e a €125 in contanti. Nell’abitazione di D. S., invece, venivano rinvenuti 30 grammi di marijuana e 3 piante della medesima sostanza. Infine in casa di F. Z. venivano trovati 6 grammi di marijuana e altre piante della medesima sostanza. Al termine degli accertamenti, per il ventunenne catanzarese, peraltro già noto alle forze di polizia, scattava l’arresto in flagranza e su disposizione del Pubblico Ministero di turno, veniva posto agli arresti domiciliari mentre per gli altri due soggetti scattava il deferimento in stato di libertà.