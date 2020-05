Certificati di malattia fasulli per ritorsione contro ASP Catanzaro: nei guai 21 medici – I NOMI

CATANZARO – Ventuno persone sono indagate per falso in concorso e ingiusto profitto nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro.

Secondo l’ordinanza emessa dal sostituto procuratore presso la sezione penale della Procura di Catanzaro, dott. ssa Graziella Viscomi, i professionisti si sarebbero accordati per assentarsi dal lavoro in modo simultaneo (co-morbilità), producendo false attestazioni di malattia.

Secondo l’ipotesi del magistrato scopo di questa azione sarebbe stata la ritorsione nei confronti dell’ASP la cui commissione prefettizia aveva tagliato loro l’indennità aggiuntiva come medici del SEU 118.

Il reato penale contestato ( artt 81 cpv, 110 e 640 c II c.p.) è quello di concorso morale e materiale atto a indurre in errore il datore di lavoro incrinando la funzionalità del servizio 118 e conseguendo ingiusto profitto. L’attività fraudolenta si riferisce al periodo di marzo e aprile 2020. Nei prossimi giorni, alla presenza degli indagati e dei loro legati, si procederà alla copia forense dei dispositivi di comunicazione oggetto di sequestro.

I nomi degli indagati

Si tratta di Caterina Biamonte, 60 anni, di Catanzaro; Anna Maria Orsini, 59 anni, di Sanremo; Rosina Palermo 58 anni, di Mottafallone; Emma Loiero, 55 anni, di Catanzaro; Grazia Polsia Caserta, 55 anni, di Motta San Giovanni; Anna Leuzzi, 65 anni, di Badolato; Angela Stranieri, 40 anni, di Catanzaro; Maria Grillone, 40 anni, di Soverato; Giovanna Maria Costanzo, 40 anni, di Lamezia Terme; Maria Rita Foresta, 55 anni, di Soverato; Emilio Leuzzi, 60 anni, di Badolato; Antonio Sacco, 41 anni; Antonio Scerra, 60 anni, di Catanzaro; Enrico Tomaselli, 59 anni, di Catanzaro; Francesco Mazza, 65 anni, di Carlopoli; Alessandro De Rose, 57 anni, di Catanzaro; Francesco Lupia, 57 anni, di Catanzaro; Giuseppe Foderato, 61 anni, di Sorradile; Teresa Grillo, 61, di Soveria Simeri; Adele Antonini, 56 anni, di Messina e Pasqualina Gargiulo 66 anni, di Eboli. Nei loro confronti, il pm titolare del fascicolo ipotizza il reato di truffa.