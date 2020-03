Cgil, Cisl e Uil Calabria: “Vicini ai giornalisti del Quotidiano del Sud”

CATANZARO – “Le Segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil Calabria esprimono vicinanza ai giornalisti del Quotidiano del Sud che, in queste ultime ore, hanno proclamato lo stato di agitazione e lo sciopero delle firme a causa del mancato pagamento dello stipendio e della tredicesima mensilità al corpo redazionale e di quasi un anno di spettanze per quanto riguarda il parco collaboratori.

Questa situazione, incomprensibile ed inaccettabile, mette in crisi decine di famiglie che del difficile e rischioso lavoro di informare i cittadini calabresi e non solo hanno fatto una missione e hanno strutturato la propria vita e quella dei propri cari.

Una “situazione paradossale”, così come l’ha definita il Segretario generale aggiunto del Sindacato dei giornalisti, Carlo Parisi, anche in ragione del fatto che la testata è nel novero di quelle che usufruiscono dei contributi diretti per il sostegno all’editoria.

Riteniamo indispensabile riaprire il confronto fra editore e sindacato e, da subito, per la parte di nostra competenza ci diciamo pronti a sostenere la vertenza in atto al fine di trovare una soluzione che garantisca ai giornalisti ed ai lavoratori dell’azienda le giuste spettanze e crei i giusti presupposti per la tenuta occupazionale e una crescita imprenditoriale di una voce libera nel panorama dell’informazione regionale”.

Angelo Sposato – Segretario generale Cgil Calabria

Tonino Russo – Segretario generale Cisl Calabria

Santo Biondo – Segretario generale Uil Calabria