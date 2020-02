Chef Mancuso presenta la cucina calabrese a “Italia con voi” su Rai Italia

LAMEZIA TERME – Insalata mediterranea a base di prodotti biologici calabresi tra cui il pomodoro costoluto, l’oliva carolea, il bergamotto, l’olio di oliva della piana lametina. Ad arricchire l’insalata anche la pasta: i fileja calabresi fatti a mano. Questi alcuni ingredienti tipici del piatto freddo che lo chef Emanuele Mancuso ha preparato per la sua prima partecipazione al programma “Italia con voi” di Rai Italia condotto da Monica Marangoni. Lo chef calabrese ritorna sugli schermi della Rai dopo numerose sue partecipazioni ad altri programmi di Rai Due e di Rai Uno.

Per Chef Mancuso si tratta di una ribalta televisiva internazionale da cui potrà proporre la cucina calabrese con i suoi piatti classici ma anche con le rivisitazioni dettate dalle nuove tendenze del food internazionale. Emanuele Mancuso, 37 anni, ed una lunga carriera professionale alle spalle, basa la sua cultura gastronomica sulla tradizione culinaria della sua terra d’origine che unisce alle regole basilari del mangiar sano e genuino con i prodotti della dieta mediterranea, nata proprio in terra calabra. “Italia con voi” è un programma dedicato agli italiani nel mondo; un contenitore multigenere ideato e prodotto da Rai Italia.

La brillante conduttrice Monica Marangoni è la perfetta padrona di casa dello spazio televisivo che è una ‘finestra’ sulle eccellenze del Belpaese. Con “Italia con voi” la Rai ha voluto rivolgersi essenzialmente ai milioni di nostri connazionali sparsi per il mondo. A tal proposito, durante la prima partecipazione al programma di Emanuele Mancuso, Monica Marangoni si è collegata con Giuseppe Mancuso, zio dello chef, emigrato in Australia da oltre mezzo secolo.

La puntata con la prima ricetta made in Calabria andrà in onda oggi, 13 febbraio 2020 naturalmente su Rai Italia e anche su Rai Play. Il programma che sarà visto dagli Stati Uniti all’Australia, va in onda già da qualche mese e viene trasmesso dallo Studio 6 di Saxa Rubra dal lunedì al venerdì. In pratica 90 minuti intensi, con ospiti di successo e con tanti servizi dall‘Italia e dall’estero.