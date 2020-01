Chiaravalle Centrale: lancia un’arma clandestina dalla finestra, in manette 27enne

Chiaravalle Centrale – Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Soverato, unitamente ai colleghi delle Stazioni di Chiaravalle Centrale, Guardavalle e Santa Caterina sullo Ionio, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, T.A., 27enne di Chiaravalle Centrale, gravemente indiziato di detenzione illegale di armi clandestine, munizioni e ricettazione.

Nella circostanza, i militari, all’esito di una perquisizione domiciliare eseguita presso l’abitazione del soggetto, hanno rinvenuto una pistola semiautomatica 84 FS, marca Beretta, calibro 9 short, con matricola punzonata e munita di caricatore con 8 cartucce, di cui il soggetto ha tentato di disfarsi gettandola dalla finestra attraverso la zanzariera; oltre 30 cartucce del medesimo calibro occultate all’interno di un pacchetto di sigarette; due mazze da baseball in metallo modificate rispettivamente con del filo spinato e con una copertura chiodata; due tirapugni, di cui uno con un pugnale incorporato di oltre 20 centimetri. Il prevenuto, pertanto, è stato tratto in arresto, in flagranza di reato, con l’accusa di detenzione illegale di arma clandestina, munizioni e ricettazione, e ristretto presso le camere di sicurezza di questo Comando, in attesa dell’udienza di convalida.

Il suddetto materiale è stato posto sotto sequestro e verrà inviato presso il R.I.S di Messina e il L.A.S.S. di Vibo Valentia per gli accertamenti di rito.

Il G.I.P. di turno presso il Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.