Coldiretti: SOS influenza, le iniziative in Calabria per il primo “Vitamina Day”

CATANZARO – Per combattere l’influenza che è ormai al picco stagionale arriva il primo “Vitamina Day” con appuntamenti speciali nei mercati degli agricoltori di Campagna Amica. Sarà possibile scoprire i rimedi naturali della nonna, che non mancano di riscontri oggettivi, contro raffreddore, mal di gola, tosse e febbre e che stanno costringendo a letto moltissimi italiani. In questo fine settimana nei mercati calabresi di Campagna Amica si svolgeranno attività specifiche indirizzate anche a valorizzare le nostre produzioni di stagione che la Calabria con la sua natura e gli agricoltori con il loro lavoro ci offrono con generosità. Nei nostri mercati coperti di Cosenza in Piazza Matteotti, di Catanzaro Lido in via Nazionale e di Reggio Calabria in via Sbarre Centrali, – comunica Mario Ambrogio responsabile Regionale di Campagna Amica – si potranno degustare, facendo quindi il pieno di Vitamina C, le classiche e salutari spremute di agrumi: arance, clementine, pompelmi, bergamotto; le degustazioni saranno accompagnate da dolci con marmellate, centrifugati di verdure ricche di vitamina C e anche di kiwi. I nostri tutor – continua – spiegheranno l’importanza del consumo di frutta e verdura di stagione e le proprietà nutrizionali”. E allora tutti , insieme alla famiglia, nel pieno della stagione invernale, andiamo a scoprire gli alleati della natura per un gustoso rinforzo immunitario. Insieme a questo si potrà fare la spesa con i prodotti di qualità dei nostri produttori.