Coltivava marijuana in giardino, arrestato 66enne a Vallefiorita

VALLEFIORITA – Coltivava nel giardino di casa la marijuana che poi vendeva al dettaglio. Un uomo di 66 anni è stato arrestato e posto ai domiciliari dai carabinieri a Vallefiorita con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è già noto alle forze dell’ordine ed è stato tratto in arresto nel mese di ottobre scorso, con la stessa accusa, dopo essere stato trovato in possesso di alcune centinaia di grammi di marijuana e diverse piantine. A seguito di ulteriori controlli sui comportamenti e gli spostamenti del sessantaseienne, i militari hanno avuto modo di verificare uno strano andirivieni persone da e per la sua abitazione. Da qui è stato deciso di compiere una perquisizione nell’abitazione dell’uomo che, all’arrivo dei carabinieri, ha subito consegnato pochi grammi di sostanza stupefacente dichiarando di possederla per uso personale. La perquisizione però ha portato alla scoperta, nel giardino di casa, tra i filari di pomodori, di 32 piante di marijuana in pieno stato vegetativo che sono state sequestrate.