Conflenti, approvati 5 progetti di Servizio civile

Conflenti – Sono 5 i progetti di Servizio Civile Universale approvati e finanziati all’Associazione Centro Studi Futura nel comune di Conflenti. Saranno 26 giovani, tra i 18 e i 28 anni, che la stessa potrà impiegare nell’ambito dei cinque differenti programmi. I progetti si svolgeranno tra il 2021 e il 2022 ed avranno una durata di 12 mesi. Gli aspiranti volontari dovranno presentare domanda entro le ore 14.00 di lunedì 8 febbraio 2021.

Si invitano gli aspiranti partecipanti a presentare domanda nel miglior modo possibile, intanto perché una volta presentata la domanda non potrà più essere ritirata, ma soprattutto in relazione ai titoli posseduti ed alla situazione personale in riferimento all’attuale posizione: chi sta svolgendo un percorso di studi o di formazione, ma anche chi svolge un’attività lavorativa compatibile, potrà presentare domanda solo per i progetti contenuti nel programma ordinario mentre i giovani disoccupati che non stanno svolgendo nessun percorso di studio, formativo o lavorativo, dovrebbero – opportunamente – presentare domanda nei programmi finanziati in modalità garanzia giovani disoccupati e garanzia giovani neet. Ciò perché, chiaramente, consentirà ai giovani disoccupati ed ai giovani neet di avere maggiori possibilità di essere selezionati se loro stessi presenteranno domanda nei programmi loro dedicati.

Si invita inoltre, per qualsiasi informazione, dubbio o chiarimento, a contattare l’Associazione Una Voce Tante Voci tramite i suoi componenti o la pagina facebook dedicata.

Sede Ass. Una Voce Tante Voci: 3293343431 Francesco: 3470352666 anche WhatsApp

I progetti:

1. Programma Ordinario

CENTRO STUDI FUTURA E LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE IN CALABRIA E PROVINCIA DI MESSINA

Progetto

ATTIVITÀ ARTISTICHE E CULTURALI PER RIVITALIZZARE IL CENTRO STORICO 6 Volontari

2. Programma Garanzia Giovani

CENTRO STUDI FUTURA PER IL CONTRASTO AL DISAGIO ADULTO IN CALABRIA

I PROGETTI contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani DISOCCUPATI iscritti al PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.

Progetto

CONTRASTO AL DISAGIO ADULTO 4 Volontari

Progetto

VICINI ALL’UNIVERSO ANZIANI 4 Volontari

3. Programma Garanzia Giovani

CENTRO STUDI FUTURA PROMUOVE LA CULTURA IN CALABRIA

I PROGETTI contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani NEET iscritti al PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI

Progetto

BANCA DELLA MEMORIA 6 Volontari

4. Programma Garanzia Giovani

POLITICHE ATTIVE, ORIENTAMENTO E DIGITALIZZAZIONE IN CALABRIA

I PROGETTI contenuti in questo programma sono rivolti ai giovani DISOCCUPATI iscritti al PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI.

Progetto

INFOWEB FUTURA TV 6 Volontari

Un risultato importantissimo per un comune di circa 1500 abitanti, che vedrà impegnati i propri giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni nel sociale, percependo un rimborso di € 433,80 mensili. Il merito di tutto ciò va al Direttore Generale del Centro Studi Futura Dott. Carmelo Cortellaro, che con il suo lavoro ha reso ormai da diversi anni il servizio civile una realtà fondamentale per il nostro territorio.