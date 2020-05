Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese: “Il nostro presidente Grazioso Manno ci ha lasciato”

CATANZARO – “La notizia della scomparsa di Grazioso Manno, storico Presidente del

Consorzio di Bonifica e dell’Urbi Calabria è giunta inaspettata!

Sembrava impossibile visto che fino a qualche giorno prima augurava,

come solo lui sapeva fare, felicità, armonia dialogo sempre con una

sorprendente libertà interiore, coniugata con un coraggio disarmante ma

certosino. E’ stato una persona straordinaria, un mentore e un maestro

capace di stimolare, incoraggiare e valorizzare ogni idea dei suoi

interlocutori, ma anche, quando c’era in gioco il destino della Calabria

e delle persone, di prendere decisioni precise e fulminanti. Grazioso

era un conoscitore attento delle dinamiche sociali ed economiche che

sapeva incarnare nella sua attività che iniziava di prima mattina,

quando, arrivava al suo amato Consorzio e aveva già un programma per

tutti i suoi collaboratori, che non era solo il punto di partenza, ma

anche gli obiettivi del suo lavoro da perseguire sempre tenacemente. La

notizia, si è diffusa immediatamente ed ha colpito tutti. Le

testimonianze di numerose persone, di diverse generazioni, che hanno

avuto la fortuna di incontrarlo e che hanno riconosciuto in lui non solo

un grande presidente, ma anche un grande uomo stanno giungendo copiose

al Consorzio non solo dalla Calabria ma da tutta l’Italia, dove si era

fatto apprezzare in vari consessi e occasioni. Estremamente disponibile

e sempre aperto al confronto; generoso nei consigli, era capace di

valorizzare ogni idea e di fare comprendere quale fosse da scartare,

senza mai fare sentire inadeguati. Curioso e mai annoiato, pieno di

energia e di capacità di sorprendersi, sapeva incoraggiare, stimolare,

correggere, ma anche gratificare. Era estremamente modesto: e le sue non

comuni conoscenze e doti non erano un elemento di distanza o di

superiorità, mai. A tutti quelli che incontrava leggeva e commentava

questa frase affissa in bella vista nel suo studio: “Non credere di

essere INDISPENSABILE . Tanto il giorno che non ci sarai più tutto andrà

avanti anche senza di Te”. Il Consorzio ad iniziare dal Presidente

Borrello, agli amministratori e a tutto il personale lo vogliono per

adesso, ricordare così! Ci saranno momenti e occasioni per ricordarlo e

celebrarlo adeguatamente,perché ha insegnato molto a tutti. Le lacrime e

la commozione in questo momento prevalgono! Ciao Grazioso, grande

Presidente e amico”.

Consorzio di Bonifica Ionio Catanzarese