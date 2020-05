Continua il viaggio di Mirta tra i reparti di pediatria della Calabria

CATANZARO – Prosegue il percorso intrapreso qualche mese fa dall’autrice del libro per bambini Mirta e i fiorincanto, Laura Montuoro, di donazione del volume ai reparti di pediatria degli ospedali calabresi, col sostegno della casa editrice Scatole Parlanti.

Questa volta a farsi portavoce del messaggio, non solo morale ma anche materico, è il dottor Stellario Capillo, Medico Chirurgo specialista in Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera Pugliese-Ciaccio di Catanzaro, a cui vanno i doverosi ringraziamenti per la sua totale disponibilità.

In un periodo storico particolare come questo, sono stati molti i gesti di altruismo che si sono manifestati nei confronti delle strutture ospedaliere, ma mai come in questa occasione è necessario mostrare vicinanza ai piccoli pazienti costretti per causa di forza maggiore a trascorrere le loro giornate allettati.

Con questo intento l’autrice ha voluto rivolgere un pensiero ai giovanissimi degenti, dedicando una riflessione proprio a quelli che combattono quotidianamente una battaglia contro mali che nessuno dovrebbe mai affrontare: “Nessun bambino dovrebbe scontrarsi con determinate condizioni di salute, non posso che non pensare per questo ai piccoli guerrieri del reparto di oncologia pediatrica; che la fata Mirta, protagonista priva della vista nella fiaba, sia di supporto al coraggio che già loro e le loro famiglie dimostrano costantemente ogni giorno.”

Prossima tappa della campagna di donazioni avviata da Laura sarà il reparto di pediatria del Presidio ospedaliero di Soverato.