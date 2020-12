Controlli Squadra Mobile e Volanti nel crotonese, arresti

CROTONE – Anche in questi giorni in cui il personale della Questura di Crotone è costantemente impegnato nelle intense attività di controllo per l’osservanza delle misure finalizzate al rispetto delle disposizioni anti Covid 19, continuano le ordinarie attività di contrasto alla criminalità comune.

A tal proposito, nel tardo pomeriggio di martedì, nell’ambito di apposite attività finalizzate al contrasto alla criminalità diffusa, personale della Squadra Mobile coadiuvato da personale del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” di Cosenza, ha effettuato un controllo presso un esercizio commerciale nel comune di Isola di Capo Rizzuto (KR).

All’interno del locale, il personale operante dopo aver identificato la proprietaria del bar, provvedeva ad effettuare un controllo nei confronti di un avventore, che in quel momento era seduto su un divanetto.

Il predetto, A. S. nato a Crotone classe 1982, noto a quest’ufficio poiché figlio di un noto elemento di spicco appartenente alla criminalità organizzata di Isola Capo Rizzuto, veniva trovato in possesso di un proiettile riportante sul fondello la dicitura “1980”, verosimilmente cal. 7,62×39 di nazionalità russa. Successivamente gli agenti perquisivano l’autovettura in uso all’A.S., parcheggiata nei pressi del citato esercizio commerciale nella quale veniva rinvenuta, nel vano porta fusibili, posto sotto il volante dell’autovettura, una pistola marca “Beretta Mod. 950” cal. 6.35 con matricola abrasa, munita di caricatore rifornito da n. 7 proiettili di analogo calibro riportante sul fondello la dicitura “GFL”.

Il tutto veniva prontamente recuperato dagli operatori e sottoposto a sequestro.

Pertanto, l’A. S. veniva tratto in arresto per i reati di “porto e detenzione in luogo pubblico di arma clandestina e munizionamento da guerra e ricettazione” e dopo le formalità di rito veniva associato presso la locale Casa Circondariale, a disposizione dell’A.G. competente.

Altresì nella scorsa nottata, personale della Squadra Volanti ha tratto in arresto per il reato di “furto aggravato” P. S. crotonese classe 1993.

Nello specifico, la volante in servizio di controllo del territorio nel transitare in via molo porto vecchio, notava un uomo mentre usciva da un circolo bocciofili con in mano una cassettina; questi, alla vista degli agenti, repentinamente cercava di fuggire. A questo punto il soggetto veniva prontamente raggiunto e tratto in arresto anche grazie all’intervento dell’altra Volante giunta in ausilio.

All’esito della perquisizione personale, P.S. veniva trovato in possesso di una cassettina contenente € 174,66, asportata appena prima dal Circolo che poi restituita al Rappresentante del Circolo stesso nel frattempo intervenuto sul posto.