Convegno sulla “Nutrizione e difesa dell’ulivo” a Gizzeria

GIZZERIA – Un importante convegno sulla “Nutrizione e difesa dell’ulivo” è stato articolato giovedì 18 dicembre, alle 19.00, presto l’agriturismo “Torre dei Cavalieri di Malta” di Gizzeria Lido.

Ideatori dell’evento, Vittorio Mastroianni, amministratore unico della CO.MA.CI. SRL di Lamezia Terme, che si occupa di servizi e prodotti per l’agricoltura da oltre 30 anni, in collaborazione con la ditta Mugavero Teresa Sas di Termini Imerese (PA), azienda leader a livello nazionale per la produzione di fertilizzanti e fertirriganti, che si è sempre distinta per la sua professionalità, per la sua attenzione verso i clienti e soprattutto per le innovazioni nel settore agricolo, nel pieno rispetto dell’ambiente.

Il convegno ha trattato la tematica in ogni sua sfaccettatura, grazie all’ausilio di personale esperto del settore, quale il dottor Carlo Gambino, responsabile tecnico, il dottor Paolo Chianetta, specialista della nutrizione, e la dottoressa Alessia Mugavero, responsabile commerciale.

Principale risalto è stato dato al Midotec 20.12.10 + Boro, fertilizzante a lenta cessione di ultima generazione, contenente l’inibitore della nitrificazione dmpp (3,4 Dimetilpirazolofosfato) integrato con del Boro per dare un’ottima nutrizione alle piante dell’ulivo.

A seguire sono state affrontate le esigenze della pianta dell’ulivo, presentando i vari prodotti biostimolanti, come il Kelpstar Boro, a base di estratti di alghe Ecklonia Maxima e Boro, fertilizzante ad azione specifica contro le boro-carenze. Sono stati presentati, inoltre, l’Aswell, concime organico azotato ad elevata dotazione di aminoacidi liberi a basso peso molecolare, il Tonical, miscela di calcio con aminoacidi, peptidi ed estratti di alga Eclonia Maxima, il Tyson, biostimolante organico ricco di aminoacidi e peptidi vegetali, e per ultimo il Tocuzin, un battericida a base di Rame e Zinco complessati che, oltre ad essere un nutriente, possiede anche un’azione stimolante sulla vegetazione e sulle autodifese della pianta.

Nella continua evoluzione che sta interessando anche il settore agricolo, è necessario adeguarsi a quelli che sono i mutamenti, motivo che ha spinto Vittorio Mastroianni della CO.MA.CI. SRL e la ditta Mugavero Teresa Sas a organizzare questo convegno, riscontrando grande interesse e grande partecipazione da parte degli operatori del settore agricolo. A fine presentazione, infatti, in tanti si sono soffermati con i relatori per approfondire alcuni dettagli che hanno interessato il dibattito e non è detto che a questo non possa seguirne presto uno nuovo.