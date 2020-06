Corigliano Rossano: agrumeti in terreni demaniali, sequestrati

CORIGLIANO ROSSANO – Alcuni ettari di agrumeti sono stati sequestrati dai carabinieri forestale a Corigliano Rossano perché realizzati senza alcuna concessione su terreni demaniali sulle sponde del fiume Crati. Il sequestro é stato fatto in esecuzione di un decreto emesso dal Gip di Castrovillari, Carmen Ciarcia, su richiesta della Procura della Repubblica. I cinque proprietari dei terreni sequestrati sono stati denunciati in stato di libertà all’autorità giudiziaria.

Il mese scorso, nel corso di un’analoga operazione di servizio, i carabinieri forestale avevano sequestrato altri cinquanta ettari di agrumeti realizzati anche in quel caso su terreni demaniali, denunciando 18 persone. (ANSA).