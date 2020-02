Coronavirus, annullato l’evento “Torte in gara per Emergency” a Catanzaro

CATANZARO – Il gruppo Emergency di Catanzaro, preso nota della situazione delicata in cui ci troviamo, ha deciso di rinviare a data da destinarsi l’evento “Torte in gara per Emergency” previsto in data 29-2-20.

“Questa scelta – si legge in una nota – è stata presa in via precauzionale per spirito di collaborazione nei confronti delle istituzioni e per senso di responsabilità nei confronti della nostra comunità.

Non appena sarà decisa una nuova data per l’evento – concludono – lo comunicheremo prontamente e, come sempre, vi aspetteremo numerosi”.