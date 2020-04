Coronavirus, “Artisti Calabresi uniti sotto un cielo sempre più blu”: una canzone contro la paura

CATANZARO – Un inno alla vita, alla ripresa, alla speranza della rinascita del Mezzogiorno e dell’intero Paese dopo la pandemia. E’ l’iniziativa di 48 tra attori, comici, doppiatori, cantanti, ballerini, musicisti, conduttori televisivi calabresi accumunati da un unico obiettivo: far ripartire l’arte in ogni sua forma “perché è questa che, come uno specchio, ti sprona a guardarti dentro, a scrutare la tua anima”. E così, in un contatto virtuale, hanno realizzato, ognuno registrando da casa sua, il video “Artisti Calabresi uniti sotto un cielo sempre più blu”, idea nata dalla sinergia tra la giornalista Grazia Candido, l’attore e showman Gennaro Calabrese che ne cura anche la direzione e la collaborazione di Francesca Esposito per la regia e il montaggio del video la cui colonna sonora è suonata dai musicisti Pasquale Campolo, Domenico Pizzimenti, Carmelo Coglitore e Vincenzo Commisso. Una canzone contro la paura del Covid-19 ma anche un omaggio – “il cielo è sempre più blu” -al cantautore crotonese Rino Gaetano.