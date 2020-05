Coronavirus, associazione di San Giovanni in Fiore dona gel igienizzante alla Questura di Crotone

CROTONE – Si ripetono i gesti di apprezzamento e solidarietà della collettività per le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati nelle costanti attività di controllo su tutto il territorio provinciale in questo particolare momento storico.

Il Questore, dr. Massimo GAMBINO, vuole cogliere infatti l’occasione per ringraziare l’Associazione “Stella Cometa” di San Giovanni in Fiore (CS) che, per il tramite del Sindacato di Polizia FSP, ha donato alla Questura di Crotone un gran numero di boccette contenenti gel igienizzante mani.

Un ringraziamento particolare viene rivolto a Don Battista CIMINO prete missionario della Diocesi di Cosenza – Bisignano alla guida della predetta Associazioni di volontari.