Coronavirus, Associazione Lamezia nel Cuore: “Ripartiremo più forti di prima”

LAMEZIA TERME – “Quando l’emergenza coronavirus è iniziata l’Associazione “Lamezia nel Cuore”, da tanti anni sul territorio lametino con l’organizzazione di eventi musicali di notevole spessore, totalmente gratuiti, aveva già da tempo programmato i suoi eventi per l’estate 2020, tantissime erano già le riconferme e tante nuove adesioni degli sponsor che ci hanno sempre sostenuto in queste nostre manifestazioni, che varcando i confini regionali, sono diventati un lustro e un vanto per la nostra città di Lamezia Terme. Purtroppo poi l’emergenza è dilagata a livello mondiale, l’Italia intera si è dovuta fermare per contenere il contagio, il cuore produttivo e laborioso della nazione si è dovuto arrendere, ed anche lo scenario per i prossimi mesi a venire non sarà di sicuro buono.

L’ottimismo però non ci deve mancare, un 2019 che avevamo chiuso con il sol out dei due eventi organizzati in una piazza stracolma di persone, arrivati da ogni parte per assistere ai concerti di Albano e Giusy Ferreri.

Certi che alla fine di questa emergenza tutto non sarà più come prima, il rispetto della distanza di sicurezza, l’uso delle mascherine e guanti faranno parte della nostra vita quotidiana, aspetteremo anche di capire e vedere le disposizioni che il Governo Nazionale darà, non eravamo abituati a combattere un nemico invisibile, di una cosa comunque saremo certi, che quando ci sarà la ripresa completa e la sconfitta del Virus, noi ci saremo insieme a voi per organizzare una grandissima festa dove si potrà ballare, cantare e abbracciarci tutti. Appuntamenti dunque rimandati alla stagione estiva 2021, più motivati degli anni precedenti, in attesa di norme e decreti che ci guidino in sicurezza sulla strada giusta da percorrere”.

L’Associazione Lamezia nel Cuore