Coronavirus, azienda sanifica gli uffici della forze dell’ordine di Crotone

CROTONE – Continuano a moltiplicarsi i gesti di apprezzamento e solidarietà della cittadinanza crotonese per le donne e gli uomini della Polizia di Stato impegnati nelle costanti attività di controllo su tutto il territorio provinciale in questo particolare momento storico.

Il Questore, dr. Massimo GAMBINO, vuole cogliere infatti l’occasione per ringraziare la ditta “Clean Control” di Francesco FONTANA che, per il tramite del Sindacato di Polizia SAP, ha provveduto alla sanificazione degli Uffici della Questura di Crotone nonché quelli della Sezione Polizia Stradale e del Posto di Polizia Ferroviaria.