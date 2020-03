Coronavirus, Camera di Commercio Crotone: “Crisi senza precedenti”

CROTONE – “L’emergenza sanitaria in atto sta determinando una crisi economica senza precedenti, che coinvolge particolarmente le piccole imprese crotonesi, che affannosamente portavano avanti la propria attività, in un territorio difficile e disagiato”. E’ quanto afferma il presidente della Camera di Commercio di Crotone, Alfio Pugliese.

“E’ una situazione gravissima – prosegue il presidente dell’Ente camerale – e per far sì che gli sforzi di coloro che fiduciosamente chiudono le loro attività per il bene superiore della collettività non siano vani, è necessario che in tutti noi si infonda la coscienza che, una volta usciti dalla crisi, solo l’acquisto nel negozio locale, nel negozio di vicinato, in quel meraviglioso centro commerciale naturale che è la nostra città potrà risollevare l’economia di questo territorio. Dobbiamo renderci conto che la crisi economica in atto colpirà esclusivamente i commercianti e gli artigiani della nostre città, se non ci daremo da fare perché questo non accada ed è per questo che vogliamo appellarci alla coscienza dei cittadini affinché sostengano i piccoli negozi e le imprese crotonesi che, seppur in difficoltà, hanno compiuto un gesto di immensa generosità chiudendo oggi le loro saracinesche, nella fiducia di un futuro più roseo”.(ANSA).