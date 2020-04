Coronavirus, Carabinieri di Cirò superiore donano tablet a studenti

CIRÒ MARINA – Hanno consegnato i tablet necessari per consentire la continuità didattica agli studenti di Cirò Marina e Crucoli i carabinieri della stazione di Cirò superiore. Gli ausili informatici sono stati prelevati dalla sede dell’Istituto omnicomprensivo “Lilio” in accordo con le autorità scolastiche e successivamente recapitati agli alunni che ne risultavano sprovvisti direttamente nelle loro abitazioni.

L’assistenza, attuata dai militari e mirata a garantire l’esercizio del diritto allo studio in presenza della disposizioni governative di contrasto al coronavirus, ha preso origine dalla richiesta pervenuta dalla dirigenza scolastica d’Istituto che ha promosso l’iniziativa trovando piena adesione da parte del Comando provinciale dell’Arma di Crotone.