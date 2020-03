Coronavirus, Catanzaro chiude lungomare

CATANZARO – Il lungomare di Catanzaro resterà chiuso fino al 25 marzo per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Lo ha disposto con un’apposita ordinanza il sindaco Sergio Abramo a seguito degli assembramenti che si sono registrati nello scorso fine settimana. “Le numerose raccomandazioni a non uscire da casa – commenta Abramo – devono essere rispettati da tutti. Non possiamo consentire in alcun modo un diffondersi violento del virus, perché il nostro sistema sanitario non reggerebbe all’urto. Ho deciso, dunque, di chiudere al pubblico il lungomare visti gli assembramenti che si sono verificati nel weekend”.

Il provvedimento ha fatto seguito alle uguali disposizioni, già adottate nei giorni scorsi, con riferimento ai parchi, giardini, aree verdi e cimiteri comunali per scongiurare ogni occasione di possibile contagio. “Si tratta di una decisione necessaria – prosegue il sindaco – al fine di salvaguardare la salute pubblica”.