Coronavirus, Comune Cosenza diffonde misure prevenzione

COSENZA – L’Amministrazione comunale ha diffuso alla cittadinanza e in tutti gli uffici di Palazzo dei Bruzi e negli spazi comuni del Municipio le informazioni sulle misure di prevenzione igienico-sanitarie da adottare, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020, lettera b).

Lo stesso decreto, inoltre, sempre all’art.3, ma alla lettera d), attribuisce in modo specifico ai Sindaci l’onere di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione presso gli esercizi commerciali.

A questo proposito, l’Amministrazione comunale ha rivolto un invito ai commercianti della città ad esporre appositi avvisi, all’interno dei negozi, che richiamino espressamente le misure igieniche di prevenzione contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Nel memorandum diffuso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ribadito dall’Amministrazione comunale si raccomanda di:

a) lavarsi spesso le mani e di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;

f) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o se si assiste persone malate.

Il memorandum, a beneficio degli stessi commercianti, è scaricabile dal sito del Comune nella home page, nella sezione “In evidenza”.