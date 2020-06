Coronavirus, conclusa la zona rossa a Palmi

PALMI – “Missione compiuta, si riparte! #Palmicittàsicura”. Così il sindaco di Palmi, Giuseppe Ranuccio, ha annunciato sulla sua pagina facebook la fine della zona rossa istituita nei quartieri cittadini della Tonnara, di Pietrenere e di Scinà. Un provvedimento adottato dalla governatrice Jole Santelli, dopo la scoperta di un focolaio con 8 casi e che era entrato in vigore alla mezzanotte di lunedì scorso per scadere alle 14 di oggi.

Il provvedimento non è stato prolungato dal momento che tutti i tamponi eseguiti in questi giorni – alcune centinaia – sono risultati negativi.

“Grazie ai residenti della Tonnara, dei quartieri marittimi e grazie ai cittadini tutti – ha scritto Ranuccio – per l’alto senso di responsabilità dimostrato in questi giorni. Un sentito ringraziamento anche alle forze dell’ordine, alla protezione civile, all’Asp, alla Regione Calabria e alla Prefettura.

Missione compiuta, si riparte!”.