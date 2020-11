Coronavirus: consigliere positivo a Vibo, chiusi gli uffici del Comune

VIBO VALENTIA – Il Comune di Vibo Valentia sarà chiuso nella giornata di oggi. In mattinata, infatti, si procederà alla sanificazione dei locali dopo che, nelle scorse ore, si è appreso che un eletto è risultato positivo al tampone anti-coronavirus.

Le operazioni riguarderanno anche e soprattutto la sala consiliare nella quale si sono tenute varie attività nel corso della settimana. Attività alle quali ha preso parte pure lo sfortunato eletto, inserito nello staff della Vibonese Calcio, venuto a contatto con quello della Viterbese in occasione dell’ultima partita di campionato di Serie C. Ad ogni modo, per i consiglieri non è stato disposto al momento il tampone obbligatorio come reso noto dal capo dell’Assise che ha garantito – dopo aver contattato l’Asp – sul fatto che in occasione dell’ultima assemblea cittadina – l’eletto poi risultato positivo non fosse stato ancora contagiato.