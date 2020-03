Coronavirus: controlli a Reggio Calabria, 70 persone deferite per inosservanza di quanto disposto nei decreti

REGGIO CALABRIA – In seguito a quanto disposto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, le Forze dell’Ordine hanno attivato, su tutto il territorio provinciale di Reggio Calabria, un dispositivo di controllo finalizzato a monitorare e verificare il rispetto delle misure previste dai recenti D.P.C.M. in data 8 e 9 marzo 2020 per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come previsto, il personale è stato impegnato presso i principali snodi della rete di comunicazione, quali stazioni ferroviarie, aeroporto, porto, stazioni di bus, autostrade, dove sono state complessivamente controllate oltre un centinaio di persone.

Numerosi anche i controlli presso gli esercizi pubblici, pari a circa 500, e nei centri abitati, con acquisizione degli appositi moduli con le autocertificazioni giustificative degli spostamenti, per i riscontri successivi sulla veridicità del contenuto.

Circa 70 persone sono state deferite ai sensi dell’art. 650 C.P., per inosservanza di quanto disposto con i suindicati Decreti, mentre nei confronti di un esercizio commerciale è stata proposta la chiusura dell’attività.