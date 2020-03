Coronavirus: due poliziotti originari di Paola muoiono in Lombardia

Paola – Due poliziotti originari di Paola sono morti in Lombardia a causa del Coronavirus. Di tratta di Sandro Colonna (Ispettore in attività) e Aldo Imbroisi (pensionato). Alle famiglie è arrivato il cordoglio del sindaco di Paola, Roberto Perrotta.

“Mi unisco al cordoglio del Sindaco Perrotta ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie delle vittime e a tutta la comunità paolana profondamente scossa, come tutti noi, da questa notizia”. Così il Senatore IV, Ernesto Magorno.