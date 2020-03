Coronavirus: furti in ristorante cinese chiuso dopo decreto, due arresti a Cosenza

COSENZA – Avevano approfittato del decreto del presidente del Consiglio che ha imposto la chiusura di bar e ristoranti per rubare in più occasioni cibi e bevande all’interno di un ristorante cinese. Due persone con precedenti, un sessantenne ed un trentenne, sono stati arrestati e posti ai domiciliari con l’accusa di furto.

In particolare il più giovane si introdotto nel locale in due distinte occasione ma mentre nella prima circostanza è riuscito a portare via diversi prodotti alimentari nella seconda, malgrado la chiusura del ristorante e la denuncia di quanto accaduto in precedenza, sono stati sorpresi da alcuni dipendenti e dai gestori che hanno allertato i carabinieri ed il servizio di vigilanza privata. Il loro tentativo di fuga è fallito e i due, che avevano tentato una fuga, sono stati raggiunti e immobilizzati dai militari. Dalle immagini della videosorveglianza si nota l’uomo che forza la porta d’ingresso, per riempire un carrello e portare via quanti più prodotti alimentari possibile.