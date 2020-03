Coronavirus, “La Città della Musica”: rinviata programmazione Spring Concerts

Corigliano-Rossano – A seguito del provvedimento assunto dal Governo con il DPCM 4 marzo 2020 in merito alla questione sanitaria del Coronavirus, i concerti previsti nella programmazione Spring Concerts della XV ed. de “La Città della Musica” sono rinviati a data da destinarsi.

Gli organizzatori fanno sapere che non appena ci saranno novità in merito comunicheranno il calendario di recupero degli appuntamenti musicali.