Coronavirus, l’appello per le imprese e per l’ingegneria biomedica dello Studio Riabilitativo Educativo “Contatto” di Lamezia Terme

LAMEZIA TERME – “La necessità di garantire cure in sicurezza è il requisito essenziale di ogni società che voglia definirsi civile. Purtroppo, la situazione odierna con l’emergenza Covid-19 ha paralizzato il nostro paese bloccando, per ragioni prioritarie e indiscutibili, diverse prestazioni. Ma se l’emergenza sanitaria non vuole diventare a sua volta causa di emergenze successive, con la compromissione di principi basilari, come la salute non solo fisica ma anche mentale, un armonioso e coretto sviluppo della crescita e la salvaguardia del benessere psicofisico è importante ripensare subito nuove modalità di erogazione delle terapie. Se è vero che il Covid-19 rappresenta una problematica per salute generale di grandissima importanza, è anche vero che la sospensione di tutte le terapie riabilitative, abilitative ed educative rappresenta un grandissimo problema per moltissime famiglie e per tutti gli utenti di tali servizi e per la società.

Seppur nei decreti del governo, le attività riabilitative non hanno mai subito un’interruzione diretta, molti professionisti del settore hanno deciso comunque di sospendere le terapie. Questo perché, in assenza di linee guide su misura, risulta impossibile mantenere le indicazioni date su un piano generale, quale il mantenimento del metro di distanza o l’utilizzo di dispositivi di sicurezza che coprendo parte del viso ci rendono impossibile anche solo donare un sorriso di conforto o permettere il riconoscimento della mimica labiale, a tal proposito è importantissimo ricordare che l’utilizzo delle comuni mascherine rappresenta un importante problema per molti ipoacusici. Un progetto riabilitativo, abilitativo o educativo non può mai esulare dal valore umano, dalla condivisione di emozioni, dal conforto e dalla cura. Ma al tempo stesso il protrarsi della situazione emergenziale ci impone una riflessione su come intraprendere nuovi percorsi per garantire agli utenti ed alle loro famiglie un aiuto concreto con una ripresa tempestiva delle terapie. Per poterlo fare abbiamo però bisogno di dispositivi di sicurezza che ci consentano di non mettere in pericolo la propria e la altrui salute, senza rinunciare alla dimensione umana e sociale del nostro operato. Per questo, come Studio Educativo Riabilitativo, chiediamo alle imprese del territorio ed a chiunque disponga dei mezzi e delle competenze necessarie, di aiutarci a pensare ed a realizzare dispositivi che permettano tutto questo. Da Siracusa arriva l’idea di una mascherina senza barriere, dagli Usa una mascherina con una finestra trasparente. Ci sono probabilmente tantissime soluzioni e noi vi chiediamo di aiutarci a trovare la migliore per permettere non solo a noi, ma a tutto il settore, una ripresa in sicurezza”.

D.ssa Anna Laura Fazzari, logopedista

D.ssa Ilaria Bonaddio, educatrice professionale

Studio Riabilitativo Educativo “Contatto”