Coronavirus, l’Ordine dei medici di Crotone sottopone a tampone gli iscritti

CROTONE – L’Ordine dei medici della provincia di Crotone ha deciso di effettuare tamponi rapidi a tappeto su tutti i propri iscritti, considerata “la diffusione e l’estensione della pandemia di Covid 19”. Una campagna di vasta portata considerato che i professionisti iscritti all’ordine dei medici di Crotone sono 1.173 che saranno sottoposti a tampone antigenico “consentendo così – si legge in una nota dell’Ordine – una precisa, completa e tempestiva analisi, anche in previsione della imminente campagna vaccinale (gennaio 2021) anti Covid 19 che avrà proprio nel personale medico la categoria con priorità assoluta alla vaccinazione. I tamponi saranno effettuati in locali idonei messi a disposizione dall’Asp di Crotone insieme a personale infermieristico.