Coronavirus, macchina per processare i tamponi in due ore a Vibo Valentia

VBO VALENTIA – Una macchina in grado di processare i tamponi e dare il risultato quasi in tempo reale. È arrivata nella mattinata di martedì nel laboratorio di Microbiologia dell’ospedale Jazzolino di Vibo Valentia. Così l’Azienda sanitaria provinciale prova a dare una risposta rapida all’emergenza Coronavirus. Il commissario straordinario Giuseppe Giuliano ha dato il via libera all’acquisto del macchinario che aiuterà il Dipartimento di prevenzione nel tracciamento dell’epidemia con tempo decisamente più corti sull’esito dei test. Non si attenderà più una settimana ma entro massimo due ore chi si sottoporrà a tampone conoscerà l’esitoò

Dopo un breve corso di formazione del personale addetto, a cura dei tecnici dell’azienda fornitrice, l’apparecchiatura ha iniziato ad operare e in poco tempo sono stati processati una trentina di tamponi. Dopo un paio d’ore sono stati “sfornati” gli esiti. Dall’inizio della pandemia la mancanza di una tale attrezzatura aveva costretto l’azienda ad inviare a Catanzaro i tamponi effettuati dal Dipartimento di prevenzione. Un sovraccarico di lavoro notevole che ha reso necessario persino il trasferimento di parte dei tamponi da processare fuori regione e, più precisamente, in Puglia. La nuova macchina a disposizione dell’Asp di Vibo è in grado di processare dai 60 agli 80 tamponi al giorno e nei prossimi giorni ne arriverà una seconda.