Coronavirus: positivo anche il sindaco di Montebello Jonico

Montebello Jonico – «In questo momento di particolare difficoltà per tutti noi, comunico alla comunità montecellese che sono risultato positivo al primo tampone COVID-19 cui sono stato sottoposto nella serata di ieri, 14 marzo, ed il cui esito ho conosciuto nel tardo pomeriggio odierno». Con questo post sulla pagina Facebook, il sindaco di Montebello Jonico, Ugo Suraci ha dato notizia di essere positivo al primo tampone al coronavirus.

L’informazione giunge a poche ore dal decesso del dipendente del Comune di Montebello, al quale il tampone ha dato esito positivo dopo la morte per infarto.

Ulteriori controlli sono in atto per tutte le persone che hanno avuto contatti sia con il dipendente del comune deceduto e il sindaco Ugo Suraci.